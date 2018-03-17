Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Объявление персонами нон-грата 23 британских дипломатов является адекватным и симметричным ответом на действия Лондона.

Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Лондон развернул настоящую провокационную кампанию по очернению России в связи с делом Скрипаля, подчеркнул он.

В том случае, если власти Великобритании продолжат подобную линию, Россия оставляет за собой право и на другие ответные действия. Политик также отметил, что в данном случае Британия идет полностью в фарватере США.

Отношения России и Британии резко обострились после происшествия в бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который работал на британские спецслужбы.