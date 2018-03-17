НОМ отчитался о подготовке к выборам

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) отчиталась о подготовке к предстоящим выборам президента РФ. Накануне ведомство провело пресс-конференцию.

Ведомство зарегистрировало более 107 тысяч человек в качестве наблюдателей. Каждый час НОМ регистрирует новых общественников. Средний возраст — от 18 до 35 лет. В ассоциации также заявили, что система «мобильный избиратель» работает исправно.

В НОМ поступило более одной тысячи сообщений о возможных нарушениях на голосовании. 258 из них — ложные. Половину запросов ведомство решило, с остальными ведется работа. Жалобы проверяются в том числе и при помощи камер, которые установлены на избирательных участках. Ассоциация сверяет информацию о явке с данными ЦИК.

Вебинар, который проводила НОМ, собрал почти 30 тысяч человек. Цель мероприятия — одновременное обучить наблюдателей. Голосование начнется с Владивостока с 23.00 по Москве 17 марта.