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 Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

12:49   17 Марта 2018
Весь мир
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Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Хакер Адриан Ламо скончался в возрасте 37 лет. Судмедэксперты Канзаса еще не обнародовали его причины смерти.

Адриан Ламо взламывал сети американских корпораций Yahoo и Microsoft, но мировую известность получил во время ареста Брдли Мэннинга, который сотрудничал с международной некоммерческой организацией Wikileaks, публикующей секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.

Мэннинг рассказал Ламо, что передал Wikileaks материалы о расстреле людей с американского вертолета в Ираке в 2007 году. Адриан Ламо передал эту информацию властям США. Мэннинга арестовали и приговорили к 35 годам заключения. В тюрьме Брэдли сменил пол и стал Челси Мэннинг. В 2017 году ее помиловали.

Адриан Ламо признался, что его вынудили выдать Мэннинга. Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж назвал хакера Ламо «жалким жуликом, не имеющим представления о человеческой порядочности».

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #wikileaks #ламо
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