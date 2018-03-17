Источник: Великобритания изучает ответные меры России по делу Скрипаля

Британский источник в посольстве сообщает, что Великобритания занялась изучением ответных мер, предоставленных Россией по делу Скрипаля.

Собеседник добавил, что британское правительство серьезно изучает меры Министерства иностранных дел России. Ранее МИД РФ объявил о принятии пакета ответных мер в отношении британских дипломатов, в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В течение недели из России планируют выслать 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.