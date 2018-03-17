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12:44   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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НОМ: Более 107 тысяч наблюдателей будет направлено на выборы президента РФ

НОМ: Более 107 тысяч наблюдателей будет направлено на выборы президента РФ

Федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» (НОМ) Роман Коломойцев сообщил, что наблюдать за выборами президента будет минимум 107 тысяч человек. 

По его словам, на данный момент в системе зарегистрировались 107 тысяч 287 человек. Регистрация еще продолжается. В НОМ предположили, что в итоге в системе зарегистрируется около 110 тысяч наблюдателей. 

Коломойцев добавил, что для подготовки наблюдателей проводились масштабные обучения. Отмечается, что был установлен рекорд по количеству обучающихся.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #ном #общественные наблюдатели
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