Российский сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что Британский совет действовал с России без разрешения, по доброй воле Москвы.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

Морозов объяснил, что Россия открыла в Москве Британский совет, но в ответ Лондон так и не открыл Российский центр науки и культуры, функции которого полностью соответствовали требованиям Британского совета. Британцы действовали в РФ по доброй воле россиян, которую те хотели развить в конструктивные отношения с Лондоном.

Однако этого не произошло. Более того, по крышей Британского совета действовала MI-6. Это подтверждают задержания британских разведчиков в России, которые произошли несколько лет назад.

МИД РФ 17 марта объявил о закрытии Британского совета в РФ. Это решение стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из Великобритании из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.