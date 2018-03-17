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12:35   17 Марта 2018
Весь мир
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Под крышей Британского совета действовала разведка - сенатор

Под крышей Британского совета действовала разведка - сенатор

Российский сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что Британский совет действовал с России без разрешения, по доброй воле Москвы.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

Морозов объяснил, что Россия открыла в Москве Британский совет, но в ответ Лондон так и не открыл Российский центр науки и культуры, функции которого полностью соответствовали требованиям Британского совета. Британцы действовали в РФ по доброй воле россиян, которую те хотели развить в конструктивные отношения с Лондоном.

Однако этого не произошло. Более того, по крышей Британского совета действовала MI-6. Это подтверждают задержания британских разведчиков в России, которые произошли несколько лет назад.

МИД РФ 17 марта объявил о закрытии Британского совета в РФ. Это решение стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из Великобритании из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Автор: Юлия Халус
#россия #великобритания #совфед #политика #новости #скрипаль #британский совет
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