Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма

Движение паромов между Крымом и Краснодарским краем приостановили днем из-за сильного ветра.

Об этом проинформировала компания-оператор переправы «Морская дирекция». Согласно прогнозам синоптиков, теплая, но ветреная погода в эти выходные в Крыму вызвана воздушными потоками со Средиземного моря.

Паромная переправа, соединяющая порт «Крым» и порт «Кавказ», а также аэропорт Симферополь являются основными транспортными путями, которые соединяют полуостров и материковую часть РФ.