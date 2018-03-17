Лондон проинформировали об ответных мерах Москвы — посол Британии

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу сообщил, что Министерство иностранных дел России проинформировало Лондон об ответных мерах Москвы в связи с высылкой дипломатов.

МИД РФ вызвал Бристоу в субботу, 17 марта. Британский посол приехал к 11 часам утра по московскому времени на черном Jaguar. Лори Бристоу пробыл в министерстве около десяти минут. После выхода из здания МИД РФ он не ответил на вопросы журналистов, но сделал небольшое заявление.

«Россия информировала об ответных мерах», — сказал посол Великобритании.