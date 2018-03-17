Лондон проинформировали об ответных мерах Москвы — посол Британии
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу сообщил, что Министерство иностранных дел России проинформировало Лондон об ответных мерах Москвы в связи с высылкой дипломатов.
МИД РФ вызвал Бристоу в субботу, 17 марта. Британский посол приехал к 11 часам утра по московскому времени на черном Jaguar. Лори Бристоу пробыл в министерстве около десяти минут. После выхода из здания МИД РФ он не ответил на вопросы журналистов, но сделал небольшое заявление.
«Россия информировала об ответных мерах», — сказал посол Великобритании.
В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM— МИД России ???????? (@MID_RF) March 17, 2018