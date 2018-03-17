Шесть избирательных участков на выборах президента РФ откроют в Таджикистане

На выборах президента РФ в Таджикистане откроют шесть избирательных участков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Душанбе.

Участки расположены в здании Российского центра науки и культуры в столице Таджикистана. Еще три участка откроют в гарнизонах 201-й российской военной базы в Душанбе, Курган-Тюбе и Нуреке.

Избирательные участки откроют с 8 утра по местному времени (06.00 по Москве). Голосование завершится в 20.00 (18.00 по московскому времени).