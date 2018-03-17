Евросоюз выделит более 30 млн евро странам Латинской Америки и Карибского бассейна

Европейский союз (ЕС) выделит порядка 31 миллиона евро странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

Эта финансовая поддержка является гуманитарной помощью. В том числе средства будут направлены на принятие мер по обеспечению готовности региона к стихийным бедствиям.

По словам еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса, в Колумбии выделенные средства помогут преодолеть гуманитарные последствия многолетнего конфликта, а также повысить готовность региона справиться со стихийными бедствиями.