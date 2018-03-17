Стадион ЧМ-2018 по футболу «Ростов Арена» ввели в эксплуатацию
Об этом проинформировали на сайте Минспорта России.
Сообщается, что накануне на стадионе закончилась итоговая проверка Ростехнадзора, после чего спортивный объект был сдан в эксплуатацию.
По словам министра спорта Павла Колобкова, стадион способен вместить 45 тысяч зрителей и имеет удобную локацию. Он выразил уверенность, что жители Ростова полюбят стадион и благоустроенную территорию вокруг него и будут часто его посещать.
Тестовый матч на стадионе запланирован на 15 апреля. Игра состоится между футбольными командами «Ростов» и «СКА-Хабаровск».
ЧМ пройдет в России с 14 июня по 15 июля.