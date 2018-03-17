В новом рекламном ролике Apple показали принцип работы Face ID на iPhone X

Представители Apple опубликовали в сети рекламный ролик iPhone X, на котором с девушкой происходят странные вещи после разблокировки смартфона.

Фанаты смартфона сразу заметят, что ближе к концу ролика на дисплее телефона появляются всплывающие уведомления. Именно в этот момент происходит баг операционной системы iOS 11, связанный с всплывающими сообщениями. Ранее баг заметил один из iOS-разработчиков Бенджамин Майо. В своем twitter он сообщил, что был очень удивлен появлению бага в рекламе.