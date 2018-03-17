Лондон боится, что эксперты из РФ найдут в деле Скрипаля подвох - постпред РФ в ОЗХО

Поэтому Великобритания и отказалась от двусторонних консультаций с Москвой, уверен постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

В эфире телеканала RT он напомнил, что Великобритания объяснила свой отказ от помощи России возможной попыткой российской стороны затянуть расследование. Но Шульгин убежден, что в действительности причина немного другая: Лондон просто переживает, что эксперты из РФ, проанализировав образцы отравляющего вещества, увидят в деле бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля подвох.

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта попали в реанимацию из-за отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Позже, 14 марта, британский премьер Тереза Мэй обнародовала пакет мер против РФ, включающий высылку российских дипломатов, заморозку контактов в Россией на высоком уровне и проверку банковских счетов.

В субботу МИД отреагировал на действия британской стороны аналогичными мерами.