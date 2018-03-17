Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Два гражданина ФРГ прибыли в Крым в качестве наблюдателей за предстоящими выборами.

По информации РИА Новости, один из них аккредитован как журналист, второй зарегистрирован в качестве наблюдателя. При этом оба гражданина Германии прибыли с подарком — старинной библией, которую передадут этнографическому музею Симферополя.

В субботу, 17 марта, на полуостров Крым прибудут два наблюдателя из Норвегии. Наблюдение за ходом голосования пройдет как в Крыму, так и в Севастополе.