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12:03   17 Марта 2018
Весь мир
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Президент Американской киноакадемии обвиняется в сексуальных домогательствах

Президент Американской киноакадемии обвиняется в сексуальных домогательствах

Президента американской киноакадемии Джона Бэйли обвиняют в сексуальных домогательствах. Всего на рассмотрение было подано три жалобы. 

В заявлении академии говорится, что все жалобы будут рассмотрены конфиденциально. Информация о деталях произошедшего не приводится. Также академия отказалась комментировать ход расследования. 

Напомним, что осенью 2017 года в Голливуде разгорелся скандал с сексуальными домогательствами. Началось все с того, что несколько актрис и сотрудниц компаний продюсера Харви Вайнштейна обвинили его в неподобающем поведении. Далее последовала череда скандалов, затронувших ряд голливудских знаменитостей. 

Автор: Виктория Разумовская
#голливуд #киноакадемия #харви вайнштейн #сексуальные домогательства
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