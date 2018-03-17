Президент Американской киноакадемии обвиняется в сексуальных домогательствах

Президента американской киноакадемии Джона Бэйли обвиняют в сексуальных домогательствах. Всего на рассмотрение было подано три жалобы.

В заявлении академии говорится, что все жалобы будут рассмотрены конфиденциально. Информация о деталях произошедшего не приводится. Также академия отказалась комментировать ход расследования.

Напомним, что осенью 2017 года в Голливуде разгорелся скандал с сексуальными домогательствами. Началось все с того, что несколько актрис и сотрудниц компаний продюсера Харви Вайнштейна обвинили его в неподобающем поведении. Далее последовала череда скандалов, затронувших ряд голливудских знаменитостей.