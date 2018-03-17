МИД даст время на закрытие британского консульства в Петербурге — источник

Сроки закрытия британского генконсульства в Петербурге определятся в соответствии с международно-правовыми нормами.

Лондону дадут нужное количество времени для завершения работы учреждения, заявил источник в МИД РФ, пишет РИА Новости.

Британское генеральное консульство в Петербурге занимается развитием отношений в северо-западном регионе РФ. Его работа началась в 1992 году.

На сайте генконсульства указывается, что в Санкт-Петербургский консульский округ входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псков и Псковская область, Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Калининград и Калининградская область, Коми, Карелия и НАО.

Дипломатическая миссия Британии была представлена на территории Российской Федерации тремя учреждениями: посольством в столице, а также двумя консульствами в Петербурге и Екатеринбурге.