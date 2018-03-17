Порошенко припасет «девять граммов свинца» для нападающих на Украину
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев отобьется в случае «нападения» российского государства.
По его словам, украинцев десятилетиями убеждали, что Москва не угрожает Киеву. Порошенко считает, что это делалось с целью, чтобы Украина не была готова к «нападению». Петр Алексеевич подчеркнул, что «такой ошибки» не повторится и украинцы готовы дать отпор.
«Девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заключил Порошенко.
Завдяки нашим воїнам, які захищають територіальну цілісність країни на Сході, будь-які спроби ворога дестабілізувати ситуацію в Україні – приречені на поразку pic.twitter.com/GjZW4Anezx— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.