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11:52   17 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко припасет «девять граммов свинца» для нападающих на Украину

Порошенко припасет «девять граммов свинца» для нападающих на Украину

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев отобьется в случае «нападения» российского государства.

По его словам, украинцев десятилетиями убеждали, что Москва не угрожает Киеву.  Порошенко считает, что это делалось с целью, чтобы Украина не была готова к «нападению». Петр Алексеевич подчеркнул, что «такой ошибки» не повторится и украинцы готовы дать отпор.

«Девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заключил Порошенко.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #общество
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