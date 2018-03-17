Порошенко припасет «девять граммов свинца» для нападающих на Украину

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев отобьется в случае «нападения» российского государства.

По его словам, украинцев десятилетиями убеждали, что Москва не угрожает Киеву. Порошенко считает, что это делалось с целью, чтобы Украина не была готова к «нападению». Петр Алексеевич подчеркнул, что «такой ошибки» не повторится и украинцы готовы дать отпор.

«Девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заключил Порошенко.