Три главных слагаемых победы Путина

Эксперты по пунктам объяснили, почему у президента так много сторонников.

После обработки 90% протоколов Владимир Путин набирает 76,41% голосов. Результат рекордный. Такого уровня поддержки не было ни у одного президента в истории России.

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» политолог Олег Матвейчев в беседе с ИА «Политика Сегодня» выделил три основных фактора победы Путина на этих выборах.

1. Путин - это гарантия стабильности.

«Победа любого другого кандидата привела бы к гигантскому политическому противостоянию парламента с президентом, роспуску Госдумы и новым выборам. Одним словом, полной дестабилизации, которая не нужна ни народу, ни предпринимателям, ни инвесторам», — сказал политолог.

2. Владимир Путин выступает гарантом величия страны.

«Успехи на международной арене, такие, как возвращение Крыма, разгром террористов в Сирии, новое оружие, даже нынешняя истерика британцев, которая считывается, как слабость, отчаяние. При этом у России есть могущественные союзники — Китай, Индия и другие государства страны», — отметил Матвейчев.

3. Путин - гарант развития России.

«Те планы, которые были озвучены президентом в Послании, в частности, по увеличению ВВП, по социальной сфере, по энергетике, по освоению космоса, — все они имеют реальное подкрепление. Как правило, поставленные Путиным цели, так или иначе, достигаются. Так было с майскими указами, с импортозамещением. Существенные успехи все же достигнуты», — сказал собеседник агентства.

Путин не участвовал в дебатах, предпочитая разговорам - реальные дела. Это, по мнению профессора НИУ ВШЭ, также сыграло в пользу кандидата.

«Люди выбирают по реальным делам, по заслугам, а не по тому, как человек умеет остроумно выступать. Наверное, Жириновский выступает интереснее Путина. Но вес его слов, я не говорю уже про других кандидатов, у него минимальный», — отметил Матвейчев.

С Матвейчевым согласен и исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Для телеаудитории, лояльной к президенту, дебаты стали «фрик-шоу», дополнением к многочисленным политическим ток-шоу, которых и без того много на телевидении.

Эксперт отметил, что с 2000 года в России сформировалось «устойчивое электоральное ядро» — так называемое «путинское большинство», которое очень разнородно.

«Это представители групп, получивших преференции во время второго президентского срока, который бы можно назвать «путинское экономическое чудо». Это военные, силовики, госслужащие, у которых выросла зарплата, повысился социальный статус. Это наемные работники бюджетники. Зарплаты в бюджетной сфере росли и выплачивались, а слово «бюджетник» перестало быть ругательством. После провала 90-х годов выросла и сама социальная доля бюджетников», — объяснил Данилов.

Голосовали за президента, как убежден политолог, и предприниматели. Среди сторонников есть и молодежь.

«По большей части это молодые люди из регионов. Для них в меньшей степени значимы экономические вопросы, больше — символические, например, победы в спорте. Это те молодые люди, которые с искренней радостью ходят с триколорм 12 июня, чего нельзя было представить в 90-е годы», — отметил Данилов.

Оппоненты у Путина тоже есть, сказал собеседник агенства. Но на выборах у них не было однозначного способа проявить себя, не было единой программы действий на выборах: они либо рассыпались в поддержке других кандидатов, либо просто не пришли на избирательные участки.