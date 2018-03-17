МИД РФ: Прекращается деятельность Британского Совета в России

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении деятельности Британского Совета в России из-за неурегулированности его статуса.

Также министерство объявило 23 британских дипломатов персонами нон-грата.

В сообщении ведомства говорится, что Великобритания предупреждена, что в случае, если будут предприниматься дальнейшие действия «недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер».