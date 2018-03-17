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Источник: Великобритания изучает ответные меры России по делу Скрипаля

Источник: Великобритания изучает ответные меры России по делу Скрипаля

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Британский совет осведомили об ответных мерах России

Британский совет осведомили об ответных мерах России

 Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

11:42   17 Марта 2018
Россия
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МИД РФ: Прекращается деятельность Британского Совета в России

МИД РФ: Прекращается деятельность Британского Совета в России

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении деятельности Британского Совета в России из-за неурегулированности его статуса. 

Также министерство объявило 23 британских дипломатов персонами нон-грата. 

В сообщении ведомства говорится, что Великобритания предупреждена, что в случае, если будут предприниматься дальнейшие действия «недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер». 

Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #мид рф #высылка дипломатов #дело скрипаля
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