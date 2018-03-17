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11:34   17 Марта 2018
Весь мир
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Пушков: Сенаторы США, требующие заблокировать «Северный поток - 2», лезут не в свое дело

Пушков: Сенаторы США, требующие заблокировать «Северный поток - 2», лезут не в свое дело

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что просьба американских сенаторов никак не связана с «принципами». Речь идет о конкуренции.

Об этом он в субботу написал в Twitter.

Сенаторы США 17 марта обратились в администрацию американского президента Дональда Трампа с требованием заблокировать проект «Северный поток - 2». Они уверяют, что строительство российского трубопровода поместит партнеров Вашингтона в Европе под «значительное злонамеренное влияние со стороны РФ».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что вопрос строительства «Северного потока - 2» не касается американских сенаторов. А их требование заблокировать проект связано не с «принципами», а с желанием навязать европейским странам свой газ.

 

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #европа #экономика #пушков #новости #северный поток-2
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