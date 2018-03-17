МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге
Министерство иностранных дел РФ в субботу, 17 марта, вызвало посла Великобритании в Москве Лори Бристоу и передало ответ на провокационные действия британской стороны.
МИД РФ отказался открывать генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующую процедуру осуществят в соответствии с международно-правовой практикой. Британскую сторону предупредили, если Лондон продолжит обвинять Москву в связи со случившемся в городе Солсбери, тогда российское государство примет другие ответные меры.
????????????????Категорически неприемлемо и недостойно, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, вкл. высылку из страны 23-х рос.дипломатов. https://t.co/JNU5ysgBvu pic.twitter.com/0mUtJIDWbb— МИД России ???????? (@MID_RF) March 14, 2018