МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

Министерство иностранных дел РФ в субботу, 17 марта, вызвало посла Великобритании в Москве Лори Бристоу и передало ответ на провокационные действия британской стороны.

МИД РФ отказался открывать генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующую процедуру осуществят в соответствии с международно-правовой практикой. Британскую сторону предупредили, если Лондон продолжит обвинять Москву в связи со случившемся в городе Солсбери, тогда российское государство примет другие ответные меры.