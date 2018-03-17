МИД РФ: 23 британских дипломата объявлены персонами нон-грата

МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатов из Великобритании. Им дается неделя, чтобы покинуть страну.

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу был вызван сегодня, 17 марта, в Министерство иностранных дел России, где ему передали ноту о решении российских властей. Меры были предприняты в ответ на британскую провокацию и необоснованные обвинения России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Также в сообщении ведомства говорится, что было отозвано согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.