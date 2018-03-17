Полпред ДНР прокомментировал новую военную операцию Киева

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что новая военная операция Киева в Донбассе не повлияет на безопасность в регионе.

16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о начале военной операции «объединенных сил», тем самым завершив предыдущую «антитеррористическую» операцию в Донбассе. Пушилин отметил, что несмотря на начало нового этапа военной операции, ситуация с безопасностью в регионе не изменится, поскольку принятие закона о реинтеграции Донбасса не имеет ничего общего с мирными намерениями. Он также добавил, что новый закон легализует действия украинских силовиков, в частности, обстрелы мирных жителей и разрушение инфраструктуры.