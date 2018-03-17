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Источник: Великобритания изучает ответные меры России по делу Скрипаля

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Снегопад на Украине оставил без света 19 населенных пунктов

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 Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

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11:58   17 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Полпред ДНР прокомментировал новую военную операцию Киева

Полпред ДНР прокомментировал новую военную операцию Киева

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что новая военная операция Киева в Донбассе не повлияет на безопасность в регионе.

16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о начале военной операции «объединенных сил», тем самым завершив предыдущую «антитеррористическую» операцию в Донбассе. Пушилин отметил, что несмотря на начало нового этапа военной операции, ситуация с безопасностью в регионе не изменится, поскольку принятие закона о реинтеграции Донбасса не имеет ничего общего с мирными намерениями. Он также добавил, что новый закон легализует действия украинских силовиков, в частности, обстрелы мирных жителей и разрушение инфраструктуры.

Автор: Юлия Стрелкова
#порошенко #днр #пушилин
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