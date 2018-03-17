Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Российских водителей с воскресенья обяжут надевать светоотражающую куртку или жилет, если им будет необходимо покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.

Такой пункт внес в правила дорожного движения (ПДД) Кабмин РФ. Новое правило вступит в силу с 18 марта.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что такое нововведение касается безопасности водителя, поэтому является правильным, пишет РИА Новости.

Такое поведение на дорогах также является дружелюбным знаком по отношению к другим водителям, ведь сложно заметить на вечерней трассе человека в темной одежде.

Эксперт отметил, что в Европе это общепринятая практика и там наличие светоотражающего жилета в автомобиле давно является обязательным требованием.