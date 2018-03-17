Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине
Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже
МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине
Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже
11:13   17 Марта 2018
Россия
51

Схему движения в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма

Схему движения в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма

На Театральном проспекте от улицы Петровка до Лубянской площади в воскресенье, 18 марта, с 14:00 ограничат движение по правой полосе.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Изменения в схеме дорожного движения в Москве связаны с проведением праздничного концерта по случаю четвертой годовщины присоединения Крыма к России. Помимо ограничений движения, на время концерта отменят парковку в районе Большого и Малого театров, а также остановку общественного транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.

Центр организации дорожного движения просит москвичей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Автор: Юлия Халус
#москва #россия #крым #авто #новости #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
78
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
135
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
13149
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1082
Новости smi2.ru
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

 Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

 Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента