Схему движения в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма
На Театральном проспекте от улицы Петровка до Лубянской площади в воскресенье, 18 марта, с 14:00 ограничат движение по правой полосе.
Об этом в субботу сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Изменения в схеме дорожного движения в Москве связаны с проведением праздничного концерта по случаю четвертой годовщины присоединения Крыма к России. Помимо ограничений движения, на время концерта отменят парковку в районе Большого и Малого театров, а также остановку общественного транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.
Центр организации дорожного движения просит москвичей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.