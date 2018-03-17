Схему движения в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма

На Театральном проспекте от улицы Петровка до Лубянской площади в воскресенье, 18 марта, с 14:00 ограничат движение по правой полосе.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Изменения в схеме дорожного движения в Москве связаны с проведением праздничного концерта по случаю четвертой годовщины присоединения Крыма к России. Помимо ограничений движения, на время концерта отменят парковку в районе Большого и Малого театров, а также остановку общественного транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.

Центр организации дорожного движения просит москвичей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.