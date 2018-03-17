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11:13   17 Марта 2018
Россия
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Российские спортсменки истинные королевы Паралимпиады — глава Минспорта

Российские спортсменки истинные королевы Паралимпиады — глава Минспорта

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал результаты спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

По его словам, в Минспорте не сомневались, что российские спортсменки вновь порадуют наградами. Колобков подчеркнул, что на Паралимпиаде-2018 они — истинные королевы как в лыжных гонках, так и биатлоне. Предстоят эстафеты, и девушкам будет нелегко в борьбе с мужчинами.

«Верю, что они выступят в полную силу», — сказал Колобков.

 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #паралимпиада #колобков #пхенчхан
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