Российские спортсменки истинные королевы Паралимпиады — глава Минспорта

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал результаты спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

По его словам, в Минспорте не сомневались, что российские спортсменки вновь порадуют наградами. Колобков подчеркнул, что на Паралимпиаде-2018 они — истинные королевы как в лыжных гонках, так и биатлоне. Предстоят эстафеты, и девушкам будет нелегко в борьбе с мужчинами.