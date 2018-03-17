Российские спортсменки истинные королевы Паралимпиады — глава Минспорта
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал результаты спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
По его словам, в Минспорте не сомневались, что российские спортсменки вновь порадуют наградами. Колобков подчеркнул, что на Паралимпиаде-2018 они — истинные королевы как в лыжных гонках, так и биатлоне. Предстоят эстафеты, и девушкам будет нелегко в борьбе с мужчинами.
«Верю, что они выступят в полную силу», — сказал Колобков.
Паралимпиада-2018. 8 день.Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в лыжных гонках на дистанции 5 км #паралимпийскиеигры #паралимпиада #мыэтомы #нашакоманда #нашипаралимпийцы #лыжныегонки #поддержимпаралимпийцев #ПКР #спорт...https://t.co/jojj67LLmD pic.twitter.com/kJmzL3vE63— Russian Paralympics (@RussianParalymp) March 17, 2018