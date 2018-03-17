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11:12   17 Марта 2018
Россия
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ЦИК заявил, что следит за выборами на Украине

ЦИК заявил, что следит за выборами на Украине

Центризбирком РФ сообщил, что следит за ходом голосования на Украине.

Ведомство при этом контактирует с ОБСЕ. Ситуацию с недопуском россиян на выборы, о чем заявляли в МВД Украины, рассмотрят непосредственно после голосования. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова сотрудника ЦИК Василия Лихачева.

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявлял, что ведомство не пустит российских избирателей на участки для голосования 18 марта. Поскольу Украина все еще считает полуостров Крым частью государства, то власти страны решили запретить выборы российского президента на территории страны.

Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #цик рф
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