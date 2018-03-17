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11:11   17 Марта 2018
Россия
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Власти Петербурга выделили на украшения к Дню города 2,2 млн рублей

Власти Петербурга выделили на украшения к Дню города 2,2 млн рублей

Петербургские власти решили по-особенному украсить город к дню его рождения.

На сайте госзакупок уже объявили тендер. Стоимость контракта составляет 2,2 миллиона рублей. Праздничный декор украсит Дворцовую и Университетскую набережные, Адмиралтейский проспект, набережную Кутузова и другие места в городе.

Какие именно это будут украшения, пока неизвестно, однако сообщается, что самые большие конструкции размером 2 на 28 метров будут размещены на Ушаковской развязке.

27 мая Петербург отметит 315-ый день рождения. В праздничные выходные запланированы несколько праздников - концерт «Классика на Дворцовой и свето-музыкальное шоу «Поющие мосты».

Автор: Ольга Шпакова
#петербург #общество #госзакупки #день города
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