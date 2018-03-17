Почти миллион россиян пострадали от действий хакеров‐вымогателей в 2017 году

Центр «Антистихия» сообщил, что в 2017 году около одного миллиона россиян подверглись хакерским атакам с помощью программ-вымогателей.

Наиболее опасным центр назвал блокирование и шифрование данных пользователей на устройствах. Отмечается, что увеличился рост активности иностранных технических разведок, которые работают над внедрением программного обеспечения в информационные системы государственных органов.

Во многих случаях ресурсы были недостаточно защищены. В Совбезе РФ отметили плохую осведомленность пользователей, отсутствие должной квалификации у персонала и низкое качество подключения к интернету.