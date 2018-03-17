Прилепин предложил США уйти в отпуск ради сохранения мира в Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что ситуацию на востоке Украины можно было бы урегулировать за две недели, если бы представители США «ушли в отпуск».

Во время проведения Книжного салона в Париже, Прилепин отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе, та часть элиты, которая ответственна за принятие решений в США, должна уйти в отпуск. Писатель отметил наличие прямой связи между визитами американских должностных лиц на Украину и новыми военными конфликтами в Донбассе. Писатель добавил, что «не нужно гадать на кофейной гуще», чтобы проследить прямые последствия подобных визитов..