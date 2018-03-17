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 Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Васильева: Совместные с Британским советом образовательные программы приостановлены

Васильева: Совместные с Британским советом образовательные программы приостановлены

 Источник: Великобритания изучает ответные меры России по делу Скрипаля

Источник: Великобритания изучает ответные меры России по делу Скрипаля

Снегопад на Украине оставил без света 19 населенных пунктов

Снегопад на Украине оставил без света 19 населенных пунктов

 Порошенко надеется на финансовую поддержку ФРГ

Порошенко надеется на финансовую поддержку ФРГ
Британский совет осведомили об ответных мерах России

Британский совет осведомили об ответных мерах России

 Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

Скончался хакер, выдавший властям США информатора WikiLeaks

11:16   17 Марта 2018
Россия
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Прилепин предложил США уйти в отпуск ради сохранения мира в Донбассе

Прилепин предложил США уйти в отпуск ради сохранения мира в Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что ситуацию на востоке Украины можно было бы урегулировать за две недели, если бы представители США «ушли в отпуск».

Во время проведения Книжного салона в Париже, Прилепин отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе, та часть элиты, которая ответственна за принятие решений в США, должна уйти в отпуск.  Писатель отметил наличие прямой связи между визитами американских должностных лиц на Украину и новыми военными конфликтами в Донбассе. Писатель добавил, что «не нужно гадать на кофейной гуще», чтобы проследить прямые последствия подобных визитов..

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #сша #прилепин
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