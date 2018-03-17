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10:53   17 Марта 2018
Россия
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Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей зарегистрировали на выборах-2018

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей зарегистрировали на выборах-2018

Это абсолютный рекорд, который свидетельствует о международном интересе к выборам и максимальную открытость России, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В ходе встречи с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ он отметил, что такая цифра также говорит о максимальной открытости Центризбиркома и других органов, которые отвечают за организацию и проведение выборов.

Он также предупредил о том, что на Украине 18 марта не исключены провокации и прямые угрозы по отношению к россиянам, в связи с чем российская сторона будет внимательно следить за ситуацией.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #косачев #политика #международные наблюдатели
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