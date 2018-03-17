Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Киев дал понять, что россияне не смогут спокойно выбрать нового президента России на Украине, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее украинские националисты заявили, что не подпустят россиян к избирательным пунктам на Украине и встретят желающих выбрать нового президента РФ «позорными коридорами». Позже министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков согласился с радикалами и подчеркнул, что в диппредставительства России в день выборов пропустят только тех, у кого имеется дипломатический статус. Простые граждане РФ не смогут проголосовать на территории Украины.

Косачев заметил, что данная ситуация обеспокоила Москву. Россия внимательно проследит за ходом голосования на Украине.