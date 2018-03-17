Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине
Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже
МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине
Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже
10:55   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
46

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Киев дал понять, что россияне не смогут спокойно выбрать нового президента России на Украине, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее украинские националисты заявили, что не подпустят россиян к избирательным пунктам на Украине и встретят желающих выбрать нового президента РФ «позорными коридорами». Позже министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков согласился с радикалами и подчеркнул, что в диппредставительства России в день выборов пропустят только тех, у кого имеется дипломатический статус. Простые граждане РФ не смогут проголосовать на территории Украины.

Косачев заметил, что данная ситуация обеспокоила Москву. Россия внимательно проследит за ходом голосования на Украине.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #косачев #политика #новости #аваков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
78
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
135
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
13149
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1082
Новости smi2.ru
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

 Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

 Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента