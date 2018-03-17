Минфин РФ считает возможным повторное размещение евробондов в 2018 году

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в течение текущего года Россия может снова разместить евробонды, в том числе и в других валютах.

Почти семь миллиардов долларов составил спрос инвесторов на покупку бумаг. Отмечается, что средства, привлеченные от размещения новых облигаций «Россия-2029» и «Россия-2047», объем которых составил порядка 3,2 миллиарда долларов, будут направлены на выкуп облигаций «Россия-2030».

Ранее сообщалось, что британские инвесторы выкупили 39% новых российских бондов.