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10:31   17 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Беларусь.

В своем поздравлении Лукашенко отметил, что партнерство между державами достигло «наивысшего уровня». Благодаря конструктивному диалогу и взаимоуважению политики сумели заложить основу для эффективного достижения общих целей.

Президент Белоруссии выразил надежду на встречу с коллегой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет в Циндао. Лукашенко также предложил Си Цзиньпину посетить Белоруссию в любое удобное время.

Автор: Павел Никифоров
#си цзиньпин #китай #белоруссия #лукашенко
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