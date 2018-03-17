Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Беларусь.

В своем поздравлении Лукашенко отметил, что партнерство между державами достигло «наивысшего уровня». Благодаря конструктивному диалогу и взаимоуважению политики сумели заложить основу для эффективного достижения общих целей.

Президент Белоруссии выразил надежду на встречу с коллегой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет в Циндао. Лукашенко также предложил Си Цзиньпину посетить Белоруссию в любое удобное время.