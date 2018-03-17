Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине
Пушков: Сенаторы США, требующие заблокировать «Северный поток - 2», лезут не в свое дело

Пушков: Сенаторы США, требующие заблокировать «Северный поток - 2», лезут не в свое дело

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта
МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

МИД РФ отказался открывать генконсульство Британии в Петербурге

 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине
Пушков: Сенаторы США, требующие заблокировать «Северный поток - 2», лезут не в свое дело

Пушков: Сенаторы США, требующие заблокировать «Северный поток - 2», лезут не в свое дело

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта
10:37   17 Марта 2018
Весь мир
45

Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

В Париже зафиксировали рост насилия по отношению к беженцам со стороны местных жителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование показало, что переселенцы из стран Африки и Ближнего Востока стали гораздо чаще сталкиваться с рукоприкладством и оскорблениями в столице Франции.

Согласно сведениям правозащитной организации Refugee Rights Europe, 75% беженцев, поучаствовавших в опросе, подвергались унижениями на почве расовой ненависти и ксенофобии. 20% респондентов сообщили о физическом насилии над ними, еще 5% подвергались сексуальному насилию.

Порядка 33% участников исследования сообщили, что с ними жестоко обращались парижские правоохранители.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #франция #полиция #беженцы #париж #общество #жестокое обращение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
78
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
135
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
13149
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1082
Новости smi2.ru
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

 Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

 Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента