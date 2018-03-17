Правозащитники сообщили о росте насилия к беженцам в Париже

В Париже зафиксировали рост насилия по отношению к беженцам со стороны местных жителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование показало, что переселенцы из стран Африки и Ближнего Востока стали гораздо чаще сталкиваться с рукоприкладством и оскорблениями в столице Франции.

Согласно сведениям правозащитной организации Refugee Rights Europe, 75% беженцев, поучаствовавших в опросе, подвергались унижениями на почве расовой ненависти и ксенофобии. 20% респондентов сообщили о физическом насилии над ними, еще 5% подвергались сексуальному насилию.

Порядка 33% участников исследования сообщили, что с ними жестоко обращались парижские правоохранители.