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10:46   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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В посольстве РФ в США заявили о гарантии прозрачности выборов 2018

В посольстве РФ в США заявили о гарантии прозрачности выборов 2018

Посольство РФ в США заявило, что гарантирует открытость и честность президентских выборов 18 марта, в ответ на сообщение Госдепа о недопуске иностранных наблюдателей на участки.

В сообщении отмечается, что подобными заявлениями Госдепартамент США демонстрирует попытки вмешательства во внутренние дела России. Российские дипломаты добавили, что создание «ложных новостей» можно считать попыткой навредить российской демократии. Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о том, что российская сторона не допустила на выборы более пяти тысяч независимых наблюдателей.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #политика #выборы 2018
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