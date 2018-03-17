Потомки Пушкина могут проголосовать на выборах президента РФ в Брюсселе

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин сообщил, что на выборах президента России в Брюсселе могут проголосовать потомки «первой волны» эмиграции, в том числе прямые потомки поэта Александра Пушкина.

В Бельгии будут работать избирательный участок в посольстве России в Брюсселе и участок в Генконсульстве в Антверпене. Отмечается, что на учете у консульства состоит примерно 5 тысяч российских граждан. Для участия в голосовании им необходимо иметь при себе действующий паспорт.