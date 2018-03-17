Число сирийцев, покинувших Восточную Гуту, увеличилось до 11 тысяч - МО РФ

В среднем каждый час пригород Дамаска покидают около трех тысяч человек, рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Золотухин.

Ранее в субботу он сообщал, что из Восточной Гуты со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия вышли более семи тысяч мирных жителей. К настоящему времени это число перевалило за 11 тысяч.

Минобороны ведет прямую трансляцию выхода мирного населения из пригорода сирийской столицы. Камеры видеонаблюдения установлены в районе пунктов пропуска гуманитарных коридоров.

Всего за время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули свыше 17 тысяч человек.