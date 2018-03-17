Российские туроператоры начали продажу туров в Египет

Международный туроператор Tez Tour объявил о начале продажи турпакетов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Перелет происходит через Каир.

Это сильно сказывается на цене билетов. Путевка на семь дней на двоих в пятизвездочный отель Хургады будет стоить порядка 1317 долларов. В нее входит перелет, страховка и трансфер. Такая путевка в Шарм-эль-Шейх будет стоить еще дороже — около 1425 долларов на двоих.

Другие туроператоры ждут разрешений на прямые чартеры до египетских курортов.