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10:16   17 Марта 2018
Россия
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«Моральный кодекс» для депутатов может появиться в России

«Моральный кодекс» для депутатов может появиться в России

Публичное поведение депутатов и членов их семей могут регламентировать.

Об этом сообщает RT. Автором предложения выступает депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Планируется, что «моральный кодекс» будет носить рекомендательный характер.Депутатам и их близким родственникам порекомендуют отказаться от полетов бизнес-классом, демонстрации атрибутов богатства в социальных сетях и близости к власти, а также необоснованного использования служебного положения.

В документе планируется прописать и правила общения с коллегами противоположного пола - недопустимо проявлять сексуальные поползновения и склонения к близости. Также депутатам будет рекомендовано проводить отпуск на российских курортах.

Кодекс предлагается принять в качестве внутреннего нормативного документа.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #депутаты #политика #моральный кодекс
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