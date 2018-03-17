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 Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов в РФ обяжут надевать светоотражающие жилеты
Десантный корабль ВМС США вошел в порт Батуми

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 Косачев: Россия проследит за выборами-2018 на Украине

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10:05   17 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Глушкова могли задушить собачьим поводком

СМИ: Глушкова могли задушить собачьим поводком

Бизнесмен Николай Глушков, компаньон Бориса Березовского, мог быть задушен собачьим поводком. Об этом сообщило издание Independent.

Портал отмечает, что этой версии придерживается полиция Великобритании, расследующая дело. Следователи ранее заявляли, что бизнесмен погиб от удушения. Произошедшее назвали убийством.

Глушкова в России осудили заочно на восемь лет колонии за хищения у авиакомпании «Аэрофлот». Накануне бизнесмена нашли мертвым в Лондоне. МИД РФ в свою очередь запросил информацию о его смерти. В минувшую пятницу глава ведомства Сергей Лавров отметил, что власти Великобритании не уведомили российскую сторону о произошедшем.

Автор: Павел Никифоров
#великобритания #общество #весь мир #березовский #николай глушков
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