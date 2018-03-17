СМИ: Глушкова могли задушить собачьим поводком

Бизнесмен Николай Глушков, компаньон Бориса Березовского, мог быть задушен собачьим поводком. Об этом сообщило издание Independent.

Портал отмечает, что этой версии придерживается полиция Великобритании, расследующая дело. Следователи ранее заявляли, что бизнесмен погиб от удушения. Произошедшее назвали убийством.

Глушкова в России осудили заочно на восемь лет колонии за хищения у авиакомпании «Аэрофлот». Накануне бизнесмена нашли мертвым в Лондоне. МИД РФ в свою очередь запросил информацию о его смерти. В минувшую пятницу глава ведомства Сергей Лавров отметил, что власти Великобритании не уведомили российскую сторону о произошедшем.