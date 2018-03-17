Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Не в ближайшие часы, но в ближайшее время Россия уведомит Великобританию о принятом решении, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лондон обвиняет Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британский премьер Тереза Мэй 14 марта обнародовала пакет мер против России, который включает в себя высылку 23 российских дипломатов, заморозку двусторонних контактов на высоких уровнях и проверку «подозрительных» банковских счетов. Представители дипмиссии РФ в Великобритании должны покинуть Лондон 20 марта.

Захарова в субботу сообщила, что Москва определилась с ответными мерами в отношении Лондона и в ближайшее время ознакомит с ними британскую сторону. Как именно Россия намерена ответить Великобритании, дипломат не уточнила.