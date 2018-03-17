Тысячи тел остаются под завалами в Ракке после бомбардировок коалиции возглавляемой США

Министерство обороны России сообщило, что под завалами в Ракке остаются тысячи тел мирных жителей и боевиков. Вспышки инфекционных заболеваний грозят вылиться в эпидемию. Безопасными считаются только несколько центральных кварталов.

Для людей в городе представляет угрозу, в том числе, и большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В оборонном ведомстве заявили, что выезду мирных жителей из опасных районов препятствуют так называемые органы власти из «Демократической федерации Северной Сирии», которые были сформированы американской армией.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что Штаты препятствуют прибытию в Ракку любых представителей гуманитарных организаций и мисcии ООН. Подчеркивается, что именно США, Великобритания и коалиция игнорируют резолюцию Совбеза ООН по Сирии.