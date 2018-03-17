ДНР сообщила о соблюдении перемирия украинскими силовиками

Бойцы ВСУ за минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом в субботу рассказал представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по Донбассу в Минске ранее договорилась о введении очередного перемирия в регионе с 5 марта. До сих пор ежедневно стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.