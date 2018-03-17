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9:36   17 Марта 2018
Весь мир
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Китай выступил против принятия в США закона о поездках на Тайвань

Китай выступил против принятия в США закона о поездках на Тайвань

Посольство КНР в Вашингтоне заявило о недовольстве властей Китая по поводу принятия в США закона о поездках на Тайвань, поскольку он нарушит политику «одного Китая». Принцип «одного Китая» лежит в основе политических отношений Китая и США.

Тайвань претендует на название Китайская республика, однако китайские власти считают остров неотъемлемой частью территории страны. Принцип «одного Китая» подразумевает признание существования только одного китайского государства.

16 марта президент США Дональд Трамп одобрил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, что послужило причиной для протеста. 

Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #тайвань
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