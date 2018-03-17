Свыше семи тысяч человек 17 марта вышли из Восточной Гуты

Люди вышли со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия, рассказал в субботу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Золотухин.

Он заметил, что поток людей, которые стремятся покинуть пригород сирийской столицы сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Тогда район покинули примерно 11 тысяч человек.

В Восточной Гуте с конца февраля проводится операция проправительственных сил «Дамасская сталь», целью которой является зачистка района от террористов.