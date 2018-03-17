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9:23   17 Марта 2018
Весь мир
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Тема бойкота ЧМ-2018 на совете ФИФА не поднималась – Сорокин

Тема бойкота ЧМ-2018 на совете ФИФА не поднималась – Сорокин

Британия не выносила эту тему на заседание совета Международной федерации футбола в Боготе.

Такую информацию сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018», член совета ФИФА Алексей Сорокин, пишет ТАСС.

Накануне британский премьер Тереза Мэй сообщила, что члены британского руководства и королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира в РФ. 

Сорокин отметил, что от «политических поворотов» все единогласно отстранялись. Он сказал, что все 32 команды несомненно прибудут в Россию. Если же кто-то из политических деятелей решит не присутствовать на этом событии, то это их собственный выбор, заметил член совета ФИФА. После этого, он добавил, что к футболу такое никак не относится.

По данным британского таблоида, член британского парламента Стивен Киннок предложил провести этот чемпионат в другой стране в 2019 году.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, уже предупредил своих болельщиков о возможных опасностях, которые могут предостерегать англичан на матче 12 апреля в Москве из-за обострения политических отношений между Великобританией и Россией. Их подготовили к тому, что может присутствовать антибританское настроение.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #футбол #спорт #чм-2018 #фифа #тереза мэй #алексей сорокин
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