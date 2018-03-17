Российский горнолыжник завоевал бронзу в слаломе на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Валерий Редкозубов занял третье место в соревнованиях по слалому на Паралимпиаде в Пхенчхане.
Спортсмен показал результат 1 минута 38,02 секунды. Он выступал со спортсменом-ведущим Евгением Героевым. Золото досталось итальянцу Джакомо Бертаньолли (1.36,12). Серебро выиграл словак Якуб Крако (+1,42).
Также ранее Редкозубову досталась бронза в суперкомбинации.
Напомним, что Паралимпийские игры завершатся 18 марта.