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9:09   17 Марта 2018
Россия
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Российский горнолыжник завоевал бронзу в слаломе на Паралимпиаде

Российский горнолыжник завоевал бронзу в слаломе на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Валерий Редкозубов занял третье место в соревнованиях по слалому на Паралимпиаде в Пхенчхане. 

Спортсмен показал результат 1 минута 38,02 секунды. Он выступал со спортсменом-ведущим Евгением Героевым. Золото досталось итальянцу Джакомо Бертаньолли (1.36,12). Серебро выиграл словак Якуб Крако (+1,42). 

Также ранее Редкозубову досталась бронза в суперкомбинации. 

Напомним, что Паралимпийские игры завершатся 18 марта. 

Автор: Виктория Разумовская
#паралимпиада #пхенхчхан #горные лыжи
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