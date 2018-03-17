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9:07   17 Марта 2018
Россия
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Стрельбы из «Градов» и гаубиц «Мста-С» проведут в Подмосковье

Стрельбы из «Градов» и гаубиц «Мста-С» проведут в Подмосковье

Глава пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов сообщил об этом.

Из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» проведут стрельбы на полигоне Алабино в Московской области.

Тренировки станут проводить и днем, и ночью. Задача артиллеристов поразить бронетехнику условного врага и его позиции. С помощью беспилотных летательных аппаратов осуществят разведку.

Задействуют около двух тысяч военнослужащих и четыре сотни единиц техники.

«Град» применяют, чтобы поразить открытую и скрытую живую силу. Система способна поразить и бронетранспортеры. Ее используют для различных задач в разных условиях боевой обстановки.

Ранее ведомство разместило моменты с учения на Лужском полигоне, где провели стрельбы с улучшенными снарядами «Краснополь». Стреляли из самоходных гаубиц «Мста-С», которые разработаны на Уральском заводе транспортного машиностроения. С их помощью можно вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций или нет.   

Автор: Анастасия Аои
#град #мста-с #стрельбы #зво #игорь мугинов #краснополь
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