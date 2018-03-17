Трамп: Увольнение Маккейба — замечательный день для демократии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение первого замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.

Американский лидер назвал его уход «замечательным днем для демократии». Попутно политик обвинил работников бюро во «лжи и коррупции». Трамп написал об этом в своем твиттере.

Президент прошелся и по бывшему главе ведомства Джеймсу Коми, который сделал так, чтобы Маккейб «выглядел мальчиком из церковного хора». По словам Трампа, Коми знал о коррупции, распространенной среди высших лиц ФБР.